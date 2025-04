Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - 6 - ATI S.I.O.S.S. SRL (CAPOGRUPPO), VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL, SEVEN SERVICE SRL Ente appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Gara europea a procedura aperta suddivisa in 8 lotti per l'affidamento di lavori manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l'intera rete autostradale di competenza delle direzioni di tronco II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX di autostrade per l'italia S.P.A. Lotto 8 - Direzione 9 Tronco di Udine Importo di gara: 16.900.000 Data aggiudicazione: 10/02/2025 7 - ATI INFRAVIE SRL (CAPOGRUPPO), CICAS SRL Ente appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Gara europea a procedura aperta suddivisa in 8 lotti per l'affidamento di lavori manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l'intera rete autostradale di competenza delle direzioni di tronco II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX di autostrade per l'italia S.P.A. Lotto 6 - Direzione 7 Tronco di Pescara Importo di gara: 15.190.000 Data aggiudicazione: 17/02/2025 8 - ATI ITAL SEM SRL (CAPOGRUPPO), CONSORZIO STABILE VIAGEST S.C.A.R.L.

Ente appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Gara europea a procedura aperta suddivisa in 8 lotti per l'affidamento di lavori manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l'intera rete autostradale di competenza delle direzioni di tronco II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX di autostrade per l'italia S.P.A. Lotto 5 - 6 Tronco di Cassino - NUTS ITF3 Importo di gara: 13.900.000 Data aggiudicazione: 17/02/2025 9 - ATI CREA.MI SRL (CAPOGRUPPO), SITALCEA SRL, PALADINO COSTRUZIONI SRL Ente appaltante: MM SPA - METROPOLITANA MILANESE DI MILANO Oggetto: Affidamento dell'intervento di riqualificazione del complesso ERP S. Erlembaldo 2 nell'ambito del programma integrato di edilizia residenziale sociale - S. Erlembaldo - Villa Finzi Remix Importo di gara: 13.811.382 Importo di aggiudicazione: 11.937.118 Data aggiudicazione: 30/01/2025 10 - ATI CONSORZIO STABILE VIAGEST S.C.A.R.L. (CAPOGRUPPO), ITAL SEM SRL Ente appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Gara europea a procedura aperta suddivisa in 8 lotti per l'affidamento di lavori manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l'intera rete autostradale di competenza delle direzioni di tronco II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX di autostrade per l'italia S.P.A. Lotto 1 - Direzione 2 Tronco di Milano Importo di gara: 12.840.000 Data aggiudicazione: 17/03/2025.

