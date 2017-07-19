Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 ott - 6 - SAGGESE SPA Ente appaltante: MM SPA - METROPOLITANA MILANESE DI MILANO Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs.
36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi a interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento delle facciate, della copertura e degli impianti - Via San Romanello n 34, Milano Importo di gara: 13.485.684 Importo di aggiudicazione: 10.950.796 Data aggiudicazione: 24/07/2025 7 - ATI AGORA' SPA (CAPOGRUPPO), INSIEME COOPERATIVA SOCIALE Ente appaltante: FONDAZIONE MUSICA PER ROMA Oggetto: Servizi tecnici di spettacolo presso il Complesso Immobiliare denominato Parco della Musica in Roma Ennio Morricone in Roma Importo di gara: 13.159.228 Data aggiudicazione: 30/07/2025 8 - CIVELLI COSTRUZIONE SRL Ente appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI DI MILANO Oggetto: Lavori di costruzione del nuovo tracciato del Derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago Importo di gara: 12.106.997 Importo di aggiudicazione: 9.460.594 Data aggiudicazione: 08/08/2025 9 - ATI F.LLI. DEMO COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO), I.F.A.F.
SPA, VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL, ECOVIE SRL Ente appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade 2025 - I stralcio Importo di gara: 8.121.093 Data aggiudicazione: 10/07/2025 10 - COSTRUZIONE ALFREDO LA POSTA SRL Ente appaltante: CO.TRA.L. - COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI - SOCIETA' REGIONALE SPA DI ROMA Oggetto: Lavori per la realizzazione del nuovo impianto di Subiaco Importo di gara: 8.088.936 Importo di aggiudicazione: 5.906.483 Data aggiudicazione: 11/07/2025.
