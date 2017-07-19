Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 6 - SAPIO LIFE SRL Ente appaltante: ARES - AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE SARDEGNA Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento quinquennale della fornitura di gas medicinali, tecnici, criogenici e dei servizi di manutenzione full risk dei relativi impianti di distribuzione e stoccaggio suddivisa in tre lotti: ASl Cagliari, ASL Sulcis e AOU Sassari. Lotto 3 ASL Sassari Importo di gara: 38.966.498 Data aggiudicazione: 15/01/2026 7 - ELETTROLINEE SRL Ente appaltante: A2A SPA DI BRESCIA Oggetto: Gara 029 2024 - accordo quadro - Procedura negoziata per la realizzazione e manutenzione delle reti di distribuzione energia elettrica mt e bt e degli impianti di derivazione utenza nel comune di Brescia e nei comuni della provincia di Brescia - Lotto 3 Misto BS+hinterland+Sal Importo di gara: 35.267.718 8 - ATI SOL S.P.A. (CAPOGRUPPO), SAGIRES SRL Ente appaltante: ARES - AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE SARDEGNA Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento quinquennale della fornitura di gas medicinali, tecnici, criogenici e dei servizi di manutenzione full risk dei relativi impianti di distribuzione e stoccaggio suddivisa in tre lotti: ASl Cagliari, ASL Sulcis e AOU Sassari. Lotto 1 ASL Cagliari Importo di gara: 33.248.374 Data aggiudicazione: 15/01/2026 9 - ATI C.S.E. - CONSORZIO STABILE EUROPEO (CAPOGRUPPO), Ente appaltante: AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA SPA DI VERONA Oggetto: Lavori per la costruzione della corsia di emergenza sull'autostrada A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia BO VR al km 279+530 (ex Km 61+830 del tratto Brescia-Padova) Importo di gara: 22.124.650 Importo di aggiudicazione: 20.467.400 Data aggiudicazione: 27/01/2026 10 - ATI GETEC ITALIA SPA (CAPOGRUPPO), ALFREDO CECCHINI SRL Ente appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO DI MESSINA Oggetto: Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia ed esecuzione di interventi di riqualificazione energetica Importo di gara: 19.435.132 Data aggiudicazione: 19/09/2025 ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-02-26 15:27:51 (0323)PA,INF 5 NNNN