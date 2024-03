Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - 1 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: PG 01/24 - S.S. 685 delle Tre Valli Umbre - Tratto Spoleto-Acquasparta - 1 stralcio: Madonna di Baiano-Firenzuola. Appalto misto di lavori e servizi Importo: 85.593.809 Termine: 27/05/2024 2 - COMUNE DI BERGAMO Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione per i lavori di riqualificazione, il finanziamento nonche' la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la gestione per un periodo del centro sportivo Italcementi Importo: 80.980.166 Termine: 10/05/2024 3 - TOSCANA ENERGIA SPA DI FIRENZE Oggetto: Lavori di manutenzione estensione rete potenziamento sostituzione reti di distribuzione UT FI 1 - Realinv FI 1 Importo: 37.619.649 Termine: 30/04/2024 4 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA Oggetto: Gara in 8 lotti - Affidamento servizi di governo, conduzione e manutenzione a canone ed extra canone impianti tecnologici ed elevatori - Lotto 4 AOR San Carlo Importo: 24.183.000 Termine: 20/05/2024 5 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA Oggetto: Gara in 8 lotti - Affidamento servizi di governo, conduzione e manutenzione a canone ed extra canone impianti tecnologici ed elevatori - Lotto 1 Azienda Sanitaria Locale Matera Importo: 20.207.670 Termine: 20/05/2024.

ler

(RADIOCOR) 31-03-24 12:39:54 (0238)PA,INF 5 NNNN