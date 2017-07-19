Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 ott - 1 - REGIONE CAMPANIA DI NAPOLI Oggetto: Gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato operativo di minoranza del costituendo soggetto gestore del Servizio di gestione del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale - GAPIR , nella forma della Societa' per Azioni a partecipazione mista pubblico/privata GRIC Spa a maggioranza pubblica, nonche' per l'affidamento in favore dell'aggiudicatario di specifici compiti operativi connessi alla gestione del Sistema della Grande Adduzione primaria di interesse regionale Importo: 4.923.770.348 Termine: 13/02/2026 2 - COMUNE DI BERGAMO Oggetto: Concessione per l'efficientamento, riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione comunale Importo: 27.675.078 Termine: 27/11/2025 3 - AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA DI ALBA Oggetto: Appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per la riqualificazione dell'ex ospedale San Lazzaro Importo: 24.709.542 Termine: 14/11/2025 4 - SO.G.I.N. SPA - SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI DI ROMA Oggetto: Servizio di progettazione e Lavori di smantellamento dei grandi componenti dell'edificio Reattore e del vessel presso la Centrale del Garigliano (CE) - Lotto 1 edificio Reattore Importo: 16.791.381 Termine: 09/12/2025 5 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA DI POTENZA Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione delle aree industriali della Provincia di Potenza, degli impianti di depurazione a servizio delle aree medesime e delle opere puntuali e a rete per l'approvvigionamento e la distribuzione della risorsa idrica e del collettamento di fognatura nera.

Importo: 16.757.602 Termine: 13/11/2025.

