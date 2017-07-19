Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 1 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: DAC.0037.2026 GPA AQ in 37 lotti per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario e per i servizi di conduzione impianti, nonche' servizi di derattizzazione e disinfestazione, di giurisdizione delle DOIT, oltre che S.O.

Se.Ro.Di. e S.O. Officine. Lotto 30 - Venezia Sud Importo: 104.629.745 Termine: 31/03/2026 2 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: DAC.0037.2026 GPA AQ in 37 lotti per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario e per i servizi di conduzione impianti, nonche' servizi di derattizzazione e disinfestazione, di giurisdizione delle DOIT, oltre che S.O.

Se.Ro.Di. e S.O. Officine. Lotto 15 - Milano Nodo Importo: 93.659.661 Termine: 31/03/2026 3 - ACEA AMBIENTE SRL Oggetto: Accordo quadro - Progettazione ed esecuzione lavori di revamping dell'impianto di termovalorizzazione seconda linea - LN2 in San Vittore del Lazio - Lotto unico Importo: 73.971.768 Termine: 06/05/2026 4 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: DAC.0037.2026 GPA AQ in 37 lotti per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario e per i servizi di conduzione impianti, nonche' servizi di derattizzazione e disinfestazione, di giurisdizione delle DOIT, oltre che S.O.

Se.Ro.Di. e S.O. Officine. Lotto 4 - Bari Importo: 67.967.406 Termine: 31/03/2026 5 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: DAC.0037.2026 GPA AQ in 37 lotti per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario e per i servizi di conduzione impianti, nonche' servizi di derattizzazione e disinfestazione, di giurisdizione delle DOIT, oltre che S.O.

Se.Ro.Di. e S.O. Officine. Lotto 16 - Milano Nord Importo: 63.083.773 Termine: 31/03/2026 ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-02-26 13:51:46 (0263)PA,INF 5 NNNN