Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - 6 - TERNA RETE ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Contratto Quadro - Fornitura di Infrastrutture Tecnologiche per le Stazioni Elettriche di Terna, comprensiva di servizi correlati - Lotto 1 Importo: 25.000.000 Termine: 26/05/2025 7 - IREN ENERGIA SPA DI TORINO Oggetto: Servizio di manutenzione parti in pressione e carpenterie negli impianti di produzione cogenerativa a servizio della rete di teleriscaldamento Importo: 22.401.821 Termine: 14/05/2025 8 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Accordo quadro con singolo operatore economico - Fornitura e posa in opera di apparati impiantistici a servizio della rete in gestione ad Autostrade per l'Italia - Lotto 3 - Lotto A.3 - Fornitura e posa in opera di apparati di illuminazione Importo: 20.300.000 Termine: 30/05/2025 9 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Oggetto: Completamento della residenza universitaria I Sirenei.

Importo: 20.184.737 Termine: 09/05/2025 10 - TERNA RETE ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Contratto Quadro - Fornitura di Infrastrutture Tecnologiche per le Stazioni Elettriche di Terna, comprensiva di servizi correlati - Lotto 2 Importo: 20.000.000 Termine: 26/05/2025.

ler

(RADIOCOR) 20-04-25 13:14:49 (0233)PA,INF 5 NNNN