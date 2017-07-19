Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 6 - A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI UDINE Oggetto: Contratto per l'efficientamento energetico di 11 complessi immobiliari ERP di proprieta' dell'Ater di Udine Cluster 3 mediante accesso alla misura di finanziamento D.M.
09/04/2025 - Servizi integrati di efficientamento energetico degli edifici, comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di riqualificazione energetica Importo: 21.273.870 Termine: 15/05/2026 7 - A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.
36/2023 per l'affidamento in concessione dei servizi integrati di efficientamento energetico di edifici di proprieta' del Comune di Genova, comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonche' messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti esistenti - Lotto 1 Importo: 20.861.133 Termine: 29/04/2026 8 - A.T.E.R.P. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA DI CATANZARO Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.
36/2023 per l'affidamento in concessione per gli interventi di efficientamento energetico - Lotto CS10 - Fondi PNRR Misura M7 Investimento 17 REPowerEU Importo: 20.663.217 Termine: 29/04/2026 9 - A.C.E.R. - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.
36/2023 per l'affidamento in concessione di servizi integrati di efficientamento energetico di edifici ERP comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonche' messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili Misura Investimento 17 di cui alla Missione 7 REPowerEU del PNRR Importo: 20.069.017 Termine: 15/05/2026 10 - PUBLICASA SPA DI EMPOLI Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.
36/2023 per l'affidamento della concessione mista del servizio di prestazione energetica (c.d. Energy performance contract) volto alla progettazione, costruzione e gestione di interventi di efficientamento energetico su immobili di PUBLICASA Spa Importo: 19.551.857 Termine: 27/04/2026 ler.
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