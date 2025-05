Appalti: accordo Anac-Cattolica sullo studio dei contratti collettivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - Intesa tra l'Autorita' Anticorruzione e l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore per l'avvio di uno scambio di informazioni, comprese quelle della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp). Referenti istituzionali dell'accordo di collaborazione, chiamati a coordinare l'apposito gruppo tecnico operativo di cui si stabilisce l'istituzione, sono, per Anac, il presidente Giuseppe Busia e, per l'Universita' Cattolica, Michele Faioli, docente di Diritto del lavoro e Claudio Lucifora, direttore del Centro di ricerca sul lavoro 'Carlo Dell'Aringa' (Crilda), al cui interno e' istituito un laboratorio sull'equivalenza dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl), che si propone di elaborare un metodo scientifico interdisciplinare per analizzare l'equivalenza degli stessi Ccnl, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di contratti pubblici.

