Anti-deforestazione: proposta Bruxelles per allentare gli obblighi per le imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 21 ott - Con la proposta resa nota oggi la Commissione intende garantire la piena operativita' del sistema informatico. A questo fine propone che gli operatori a valle e i commercianti non siano piu' tenuti a presentare dichiarazioni di 'dovuta diligenza'.

Con questa semplificazione, sara' richiesta una sola dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informatico al punto di ingresso nel mercato per l'intera catena di approvvigionamento. Gli obblighi di segnalazione e la responsabilita' si concentrerebbero sugli operatori che immettono per primi i prodotti sul mercato. Ad esempio, per le fave di cacao sarebbe necessaria una sola dichiarazione di dovuta diligenza da parte dell'importatore che le immette sul mercato Ue, ma i produttori a valle di prodotti di cioccolato non saranno tenuti a presentare una nuova dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informatico.

I micro e piccoli operatori primari presenterebbero solo una semplice dichiarazione una tantum nel sistema informatico per questo settore. Quando le informazioni sono gia' disponibili, ad esempio in una banca dati di uno Stato membro, gli operatori non devono intraprendere alcuna azione nel sistema informatico. Questa semplificazione sostituisce la precedente necessita' di presentare regolarmente dichiarazioni di due diligence, spiega Bruxelles.

A settembre la questione del carico informatico era stata sollevata dalla Commissione perche' risultava molto piu' elevato del previsto.

A dicembre, la Ue aveva deciso un ulteriore periodo di introduzione graduale di 12 mesi, rendendo la normativa applicabile il 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese e il 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.

Ora la parola e' a Parlamento europeo e Consiglio.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) stima che 420 milioni di ettari di foresta, un'area piu' grande dell'Unione europea, siano andati persi a causa della deforestazione tra il 2015 e il 2016. 1990 e 2020.

Aps

(RADIOCOR) 21-10-25 15:46:40 (0505)EURO 5 NNNN