Anima Confindustria: Manifesto della Meccanica presentato al ministro Urso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Un'industria meccanica forte e innovativa per un'Italia competitiva: e' questo l'obiettivo del Manifesto della Meccanica 2025, il documento strategico che Anima Confindustria ha presentato oggi al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il rilancio del settore meccanico italiano e' stato al centro dell'incontro, che rientra nel calendario delle iniziative della giornata del Made in Italy. Il Manifesto, frutto dell'impegno delle 34 associazioni aderenti ad Anima Confindustria e delle oltre 1000 aziende associate, delinea le priorita' per un'industria meccanica all'avanguardia, partendo dalle condizioni abilitanti alla competitivita', per un comparto che ha un giro d'affari che supera i 55 miliardi di euro e una quota del 5% delle esportazioni nazionali.

Secondo il Manifesto, lo sviluppo basato sulla pluralita' tecnologica e' uno dei pilastri che deve guidare la politica industriale e dei consumi italiana, che prevede la promozione di un approccio aperto e innovativo in cui le imprese possano esplorare e sviluppare liberamente le soluzioni tecnologiche piu' adatte, senza vincoli rigidi.

Fla-

(RADIOCOR) 26-03-25 18:09:36 (0608)ENE 5 NNNN