Anas: Filt Cgil, ok ipotesi rinnovo contratto nazionale 2025-27
Aumento di 262 euro per 7.500 dipendenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - 'Sottoscritta l'ipotesi di rinnovo del contratto nazionale dei 7.500 dipendenti di Gruppo Anas per il triennio 2025-2027'. Lo fa sapere in una nota Filt Cgil, dopo l'intesa sottoscritta alla presenza dell'amministratore delegato Claudio Gemme, unitariamente a Fit Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilita' e Logistica, Sada Fast Confsal e Snala Cisal. 'Dal punto di vista economico - riferisce il sindacato - e' previsto, nel triennio, un incremento complessivo di 262 euro, di cui 220 sul tabellare al livello medio con la prima tranche a marzo 2026 fino all'ultima a luglio 2027'.
'A contribuire all'incremento economico totale - aggiunge la Federazione di trasporti della Cgil - anche 10 euro assistenza sanitaria, il buono pasto a 8 euro con un aumento di 1 euro, la previdenza complementare al 2,5% con un incremento dello +0,5% e una tantum di 500 euro di cui 250 euro cash e 250 welfare con decorrenza marzo 2026'.
