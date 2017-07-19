Altagamma: l'abruzzese Tenute agricole Masciarelli diventa socio

Lazzaroni, testimonia centralita' economica settore vinicolo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Tenute agricole Masciarelli, azienda vinicola abruzzese, entra a far parte di Altagamma, la fondazione che riunisce dal 1992 le imprese del Made in Italy d'eccellenza che operano nei settori moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalita', motori e nautica. Con questo ingresso, l'associazione porta a 22 il numero dei brand appartenenti al settore vinicolo e alimentare, 'a testimonianza della centralita' economica e simbolica di questo comparto per l'alto di gamma italiano, proprio nell'anno in cui l'Unesco ha inserito la Cucina Italiana nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanita''. Masciarelli, commenta Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma, 'porta non soltanto il prestigio e l'esperienza di un prodotto di qualita' assoluta unanimemente apprezzato, ma arricchisce la mappa rappresentativa delle eccellenze italiane che fanno parte della fondazione con una regione, l'Abruzzo, che offre una eccezionale biodiversita' non a tutti nota'.

Questo ingresso 'rappresenta per noi un riconoscimento profondo del percorso compiuto dalla nostra famiglia', spiega Marina Cvetic, amministratore unico di Tenute Agricole Masciarelli, e 'significa portare l'Abruzzo e il meglio del Made in Italy nel mondo'. Con Altagamma 'condividiamo valori di cultura d'impresa, sostenibilita' e responsabilita''.

