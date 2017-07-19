Airidea: presentata a Genova la nuova linea aerea regionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - Svelata oggi a Genova nelle sede del Palazzo della Regione Liguria Airidea, la nuova societa' di trasporto aereo regionale che stabilisce il proprio hub operativo presso l'Aeroporto 'Cristoforo Colombo'. La nuova compagnia operera' inizialmente con aeromobili BAe Jetstream 32, turboelica da 18 posti. Il network inaugurale prevede collegamenti quotidiani da Genova verso Milano, Venezia, Bologna, Aosta e Trieste, per un totale di circa dieci tratte giornaliere. Airidea, e' stato chiarito, e' aperta all'ingresso di investitori istituzionali e sono in corso interlocuzioni con LigurCapital, societa' di investimento controllata da Filse, che valuta partecipazioni di minoranza in pmi liguri ad alto potenziale. Il piano di sviluppo prevede una strategia multi-hub: dopo il consolidamento della base ligure nella primavera 2026, e' prevista l'apertura di almeno altri due hub nel Centro e nel Sud Italia. A regime, le tre basi saranno interconnesse in una rete di collegamenti regionali con l'obbiettivo di andare a colmare l'accessibilita' di aree oggi penalizzate. L'avvio delle operazioni commerciali e' previsto per la primavera 2026, con l'apertura delle vendite dei biglietti a partire dalla seconda decade di febbraio.

"Il nostro obiettivo e' riportare Genova e la Regione in una posizione piu' favorevole nella rete della mobilita' aerea nazionale. Vogliamo costruire una compagnia radicata nel territorio ma con una visione nazionale", ha chiarito Gian Marco Vivado, amministratore di Airidea. Presenti alla presentazione Enrico Musso presidente Aeroporto di Genova, Fabrizio Ferrari presidente di Confindustria Genova e il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci che ha sottolineato come "l'aeroporto di Genova nel 2025 ha registrato il record di passeggeri. E un hub in crescita che puo' e deve giocare un ruolo sempre piu' centrale per lo sviluppo della Liguria, dal punto di vista turistico ed economico".

ami-com

