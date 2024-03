Aifi: Cipolletta, 2023 anno di pausa per mercato capitale rischio, 2024 sara' migliore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mar - "Dopo un biennio eccezionale per ammontare investito, soprattutto con riferimento al comparto delle infrastrutture, nel 2023 si osserva un calo delle grandi operazioni. L'Italia si conferma pero' attrattiva nel segmento del mid market, composto da imprese eccellenti. Infatti, e' quasi raddoppiato l'expansion, +95%, segno che le aziende possono trovare nel private equity uno strumento valido per crescere e internazionalizzarsi". Lo ha detto Innocenzo Cipolletta, presidente di Aifi, Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt, durante l'incontro per la presentazione dell'analisi condotta in collaborazione con PwC Italia-Deals sul mercato italiano del capitale di rischio.

"Il 2023 e' stato un anno turbolento, caratterizzato dalla battaglia contro l'inflazione che sembra sia stata vinta. Il tema dei tassi di interesse ha perturbato il mercato. Per l'Italia c'e' stata una pausa, ma su livelli relativamente alti e inferiore a quella che avevamo preventivato mesi fa, anche in linea con un 2023 che, dal punto di vista macroeconomico, ha registrato una crescita del Pil risicata, ma comunque superiore alle aspettative", ha detto Cipolletta, sottolineando che "i numeri mostrano risultati che, se confrontati con i due anni precedenti appaiono deludenti, ma se confrontati con il passato non lo sono, perche' gli ultimi due anni sono stati eccezionali". Tutto questo, ha detto Cipolletta, "ci da' la speranza, peraltro consolidata da alcune informazioni che abbiamo gia' sui primi mesi dell'anno, che il 2024 possa essere un anno migliore rispetto al 2023". Tra i primi segnali del 2024 si vede, infatti, una ripresa dei numeri su venture capital e private equity, cosa che consente di essere ottimisti, specie se fossero chiusi alcuni big deal che sono stati annunciati.

