AI: Universita' Bari sperimenta nuovo progetto intelligenza artificiale simbiotica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - La Puglia si candida a capitale internazionale dell'intelligenza artificiale simbiotica. E' partito 'Spoke 6 - Symbiotic Ai', il progetto della Fondazione Fair, guidato dall'Universita' di Bari e coordinato da Giovanni Semeraro e Donato Malerba, con la prospettiva di concludersi entro il 2026. 'Nel mondo si discute se sia possibile. Da noi lo stiamo gia' facendo - sottolinea l'assessore regionale al Bilancio ed esperto di transizione digitale, Fabiano Amati -. Non parliamo di un'Ai come semplice strumento, ma di un partner che cresce con noi, adattandosi ai nostri bisogni e aiutandoci a crescere a nostra volta. Una vera coevoluzione uomo-macchina'. Il cuore del progetto punta a creare sistemi capaci di integrarsi nei processi cognitivi e creativi dell'uomo. In medicina: piattaforme in grado di anticipare diagnosi e suggerire terapie personalizzate; nella scuola e nell'universita': percorsi educativi su misura, che si adattano al passo di ogni studente; nella pubblica amministrazione: decisioni e servizi piu' rapidi e trasparenti; nella vita quotidiana, assistenti intelligenti che non si limitano a rispondere, ma imparano a prevedere i nostri bisogni e stimolare la creativita'.

