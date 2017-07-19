AI: Ue, Meta abusa posizione dominante per esclusione accesso e interazione WhatsApp -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 9 feb - Il 15 ottobre 2025, Meta ha annunciato un aggiornamento dei Termini di WhatsApp Business Solution, escludendo di fatto gli assistenti di IA generici di terze parti dall'applicazione.

Di conseguenza, dal 15 gennaio 2026, l'unico assistente AI disponibile su WhatsApp e' lo strumento di Meta, Meta AI, mentre i concorrenti sono stati esclusi. La Commissione ha informato Meta che questa modifica della politica aziendale sembra, a prima vista, violare le norme sulla concorrenza.

La Commissione, indica una nota, intende pertanto imporre misure provvisorie per evitare che questa modifica della politica causi danni gravi e irreparabili al mercato, subordinatamente alla risposta di Meta e al rispetto dei suoi diritti di difesa.

La Commissione conclude in via preliminare che e' probabile che Meta occupi una posizione dominante nel mercato dello Spazio economico europeodelle applicazioni di comunicazione per i consumatori, in particolare tramite WhatsApp ; che abusi di questa posizione dominante negando l'accesso a WhatsApp ad altre aziende, compresi gli assistenti AI di terze parti. In questa fase, la Commissione ritiene che WhatsApp rappresenti un importante punto di ingresso per consentire agli assistenti AI generici di raggiungere i consumatori.

Secondo Bruxelles 'c'e' un'urgente necessita' di misure di protezione a causa del rischio di danni gravi e irreparabili alla concorrenza. La condotta di Meta rischia di innalzare barriere all'ingresso e all'espansione, e di marginalizzare irreparabilmente i concorrenti piu' piccoli sul mercato degli assistenti AI generici'.

La responsabile della concorrenza Teresa Ribera ha indicato che 'dobbiamo proteggere una concorrenza efficace in questo settore dinamico, il che significa che non possiamo permettere alle aziende tecnologiche dominanti di sfruttare illegalmente la propria posizione dominante per procurarsi un vantaggio sleale. I mercati dell'intelligenza artificiale si stanno sviluppando rapidamente, quindi dobbiamo agire rapidamente. Per questo motivo stiamo valutando l'imposizione di misure provvisorie a Meta, per preservare l'accesso dei concorrenti a WhatsApp mentre l'indagine e' in corso ed evitare che la nuova politica di Meta danneggi irreparabilmente la concorrenza in Europa'.

