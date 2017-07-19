AI: Oxford Economics, boom investimenti in Ue simile agli Usa e' "improbabile" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Sul fronte manifatturiero, la produzione europea collegata all'AI ha fatto meglio della manifattura complessiva negli ultimi tre anni, pur restando lontana dalla capacita' degli Stati Uniti e dei grandi produttori asiatici. Secondo Oxford Economics, tra il 2026 e il 2028 gli investimenti annunciati nel segmento - tra cui i nuovi impianti Tsmc e Infineon a Dresda, Stmicroelectronics in Francia, Nxp e Asml nei Paesi Bassi e Onsemi in Repubblica Ceca - ammontano a una cifra compresa tra i 40 e i 50 miliardi di euro, lo 0,2% del Pil europeo.

Una cifra che aggiunge meno di 0,1 punti percentuali l'anno all'investimento complessivo. Per confronto, il settore auto in Germania ha investito 50 miliardi nel solo 2023.

I produttori europei stanno comunque beneficiando indirettamente del boom americano: nel 2025 le esportazioni Ue di beni legati all'AI sono salite del 6%. Gli investimenti nei data center devono fare i conti con i grandi piani infrastrutturali europei, con iter autorizzativi lunghi e costi energetici elevati. L'Ue sta provando a correre ai ripari con misure come il Chips Act, che punta a mobilitare 86 miliardi di euro entro il 2030. Ma gran parte dei fondi deve comunque arrivare dai singoli Stati membri e dalle imprese, e la scala delle politiche resta "nettamente inferiore" a quella di Stati Uniti e Cina.

Nel lungo periodo, pero', c'e' un elemento positivo: l'Unione - pur mancando di colossi industriali dell'AI - sarebbe ben posizionata per beneficiare dei guadagni di produttivita' derivanti dall'adozione diffusa della tecnologia. Un accelerazione che pero', conclude lo studio, "richiedera' piu' tempo per materializzarsi".

