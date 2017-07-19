AI: Human Development Report dell'Onu con Generali all'Universita' Bocconi

Le sfide: educare, includere e orientare la crescita tecnologica(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - In un contesto in cui l'AI e' ormai parte della vita quotidiana e in cui, tra crisi economiche, conflitti e modelli di crescita in affanno, la tecnologia diventa un elemento decisivo e' "urgente preparare le persone a vivere e lavorare in un mondo dove l'AI sara' onnipresente". E' il messaggio lanciato nel corso dell'edizione 2025 dello Human Development Report: 'A matter of choice: People and possibilities in the age of AI', presentato oggi all'Universita' Bocconi di Milano da Generali, Universita' Bocconi e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP). Tre le direzioni indicate dal report Onu: costruire un'economia in cui persone e AI collaborino, evitando un uso che sostituisca il lavoro umano senza reali benefici; guidare l'innovazione orientando ricerca e applicazioni verso obiettivi sociali e non solo di mercato, ampliando anche la partecipazione dei Paesi meno sviluppati; investire nelle capacita' umane. La tecnologia, ricordano gli autori, non determina il futuro: lo determinano le persone: "Le scelte che compiremo nei prossimi anni definiranno l'eredita' di questa transizione tecnologica per lo sviluppo umano - ha sottolineato Pedro Conceicao, Director Human Development Report Office UNDP-. Con le politiche giuste e un'attenzione centrata sulle persone,l'AI puo' diventare un ponte fondamentale verso nuove conoscenze, competenze e idee, in grado di offrire opportunita' a tutti, dagli agricoltori ai piccoli imprenditori".

"In uno scenario globale caratterizzato da un impulso senza precedenti negli investimenti in Intelligenza Artificiale, nessun Paese o istituzione puo' permettersi di restare spettatore. E' essenziale partecipare in modo proattivo per garantire che la trasformazione tecnologica diventi un'opportunita' e non un fattore di divisione - ha commentato Andrea Sironi, Presidente Generali e Presidente dell'Universita' Bocconi-. Cio' richiede l'integrazione di prospettive diverse all'interno dell'ecosistema: combinare le capacita' strategiche delle grandi imprese con le conoscenze scientifiche del mondo accademico e la visione di lungo periodo del settore pubblico".

