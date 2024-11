AI: data strategy e governance, priorita' strategiche per il 90,38% dei Cio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - Tra i rappresentanti delle organizzazioni che hanno partecipato quest'anno Enti ed Istituzioni come, Agenzia del Demanio, Consob, Autorita' Nazionale Anticorruzione, Anas, Istat, Rai, Inail, Ispra, Istat, Enea; public utility come Acquedotto Pugliese, Metropolitana Milanese, Trentino Digitale. Ma anche attori del settore energia come Enel, Eni, Edison, Snam, Plenitude, E.ON Italia; operatori della mobilita' come Sea e Ferrovie dello Stato; organizzazioni come Lepida ed Aci Informatica; aziende come Ior, Sky Italia, Unilever, Telepass, Siram Veolia, Accor, Angelini Industries, Chiesi Farmaceutici, Bolton, Ducati, Ferrarelle, Dainese, Bormioli, Brico Center e molte altre ancora. In sintesi, sul fronte AI le priorita' strategiche dei C-Level delle piu' grandi aziende italiane sono: al primo posto la relazione con l'organizzazione interna, votata dal 85,71% dei C-Level.

Seguono la relazione con le Big Tech votata dal 67,50% dei C-Level, Policy e ambiti di applicazione dell'AI votata dal 57,89% dei C-Level, la relazione con l'organizzazione interna, votata dal 46,34% dei C-Level.

Sul fronte dei Chief Information Officer, dopo la priorita' data strategy e data governance votata dal 90,38% dei Cio, ci sono strategia digitale, cioe' AI nella Digital Strategy - votata dal 74,51%, sostenibilita' digitale dei modelli dell'intelligenza artificiale votata dal 57,69%, scoring model di sostenibilita' votata dal 56,86% dei Cio. Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilita' Digitale: "Quest'anno abbiamo ampliato la community ad altri ambiti aziendali, perche' siamo convinti che la trasformazione in atto richieda un approccio profondamente multidisciplinare ed abbia impatti su tutta l'azienda: per questo motivo e' importate creare momenti di confronto tra le diverse funzioni'.

Ann

(RADIOCOR) 16-11-24 17:51:54 (0397) 5 NNNN