AI: Centemero (Lega), Italia indietro ha all'arco le frecce delle sue filiere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 giu - Le filiere sono la freccia all'arco dell'Italia per recuperare il gap sul fronte dell'intelligenza artificiale "senza investire cifre monstre come altri Paesi". Ne e' convinto Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze della Camera che durante la presentazione della seconda edizione dell'Osservatorio ECM AI, realizzato in collaborazione tra Banca Generali e IR Top Consulting, ha sottolineato come "siamo indietro come Europa e come Italia perche' siamo partiti tardi", ma "abbiamo nella nostra faretra delle frecce, vale a dire le nostre strutture imprenditoriali e filiere complete". Prima tra tutte la space economy, tanto che, secondo Centemeno, "possiamo vincere questa partita anche senza investimenti monstre. Ma dobbiamo concentrarsi sulle applicazioni di queste filiere, a questo dobbiamo puntare".

"Ben venga" in questo contesto, ha concluso, "che all'interno del risiko bancario, la prima operazione sia proprio sull'economia reale e sulle pmi".

ami

(RADIOCOR) 09-06-25 16:36:45 (0409) 5 NNNN