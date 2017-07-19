AI: Capgemini, vale 450 mld $ al 2028, ma solo con supervisione umana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ago - L'AI agentica sara' in grado di generare un valore economico fino a 450mld di dollari entro il 2028, ma a patto che la presenza umana resti fondamentale. E' quanto emerge dal nuovo report del Capgemini Research Institute, 'Rise of agentic AI: How trust is the key to human-AI collaboration', secondo cui tre dirigenti su quattro affermano che i benefici della supervisione superano i costi, e il 90% considera la partecipazione umana nei processi guidati dall'AI come positiva o, comunque, neutrale. La fiducia negli agenti AI completamente autonomi e' calata drasticamente nell'ultimo anno, passando dal 43% al 27%, e quasi due dirigenti su cinque ritengono che i rischi superino i benefici. Solo il 40% delle aziende dichiara di fidarsi degli agenti AI per la gestione autonoma di attivita' e processi, mentre la maggior parte non si fida completamente della tecnologia. La fiducia tende a crescere man mano che si passa dalla fase esplorativa a quella di implementazione: tra chi ha gia' avviato l'integrazione, il 47% mostra livelli di fiducia superiori alla media, contro il 37% tra chi e' ancora in fase esplorativa.

Dall'altra parte, sette aziende su dieci ritengono che l'adozione degli agenti AI comportera' una ristrutturazione organizzativa, una collaborazione efficace tra umani e AI potrebbe aumentare del 65% l'impegno in attivita' a piu' alto valore, stimolare la creativita' (+53%) e migliorare la soddisfazione dei dipendenti (+49%).

L'adozione su larga scala, secondo il report, potrebbe valere per le aziende in media circa 382mln di dollari nei prossimi tre anni, mentre per quelle che si limiteranno ad un approccio ridotto si arriverebbe a circa 76mln di dollari.

