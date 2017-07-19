AI: Biffi, servono norme ma non eccedere in iper-regolamentazione

Presidente Assolombarda: AI Act per come e' oggi non e' freno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 feb - In merito all'intelligenza artificiale 'servono regole perche' il tema dell'etica, della privacy e della corretta applicazione dell'intelligenza artificiale e' certamente uno dei temi cardine e devo dire che l'AI Act da questo punto di vista ha messo dei paletti rilevanti. Dall'altra parte non bisogna eccedere nell'iper-regolamentazione di quelli che sono temi in evoluzione, dove quello che decidiamo oggi e' gia' vecchio domani'. Lo ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, a margine del Forum sull'Intelligenza Artificiale di Comitato Leonardo e Assolombarda, in corso a Milano. Secondo il presidente, 'bisogna rimanere saldi sui principi che sono importantissimi, soprattutto sul fronte etico, ma laici sulle regole puntuali perche' invecchiano velocemente. Quindi serve il giusto balance'. L'AI Act, dunque, 'per come e' impostato oggi' ha 'tutti gli elementi affinche' non diventi un freno se non in ambiti specifici e in settori particolari', come per esempio 'quello farmaceutico e di genomica dove il vincolo etico e' un qualcosa di particolarmente rilevante'.

Mar-

(RADIOCOR) 11-02-26 10:47:10 (0256) 5 NNNN