Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            AI: Biffi, servono norme ma non eccedere in iper-regolamentazione

            Presidente Assolombarda: AI Act per come e' oggi non e' freno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 feb - In merito all'intelligenza artificiale 'servono regole perche' il tema dell'etica, della privacy e della corretta applicazione dell'intelligenza artificiale e' certamente uno dei temi cardine e devo dire che l'AI Act da questo punto di vista ha messo dei paletti rilevanti. Dall'altra parte non bisogna eccedere nell'iper-regolamentazione di quelli che sono temi in evoluzione, dove quello che decidiamo oggi e' gia' vecchio domani'. Lo ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, a margine del Forum sull'Intelligenza Artificiale di Comitato Leonardo e Assolombarda, in corso a Milano. Secondo il presidente, 'bisogna rimanere saldi sui principi che sono importantissimi, soprattutto sul fronte etico, ma laici sulle regole puntuali perche' invecchiano velocemente. Quindi serve il giusto balance'. L'AI Act, dunque, 'per come e' impostato oggi' ha 'tutti gli elementi affinche' non diventi un freno se non in ambiti specifici e in settori particolari', come per esempio 'quello farmaceutico e di genomica dove il vincolo etico e' un qualcosa di particolarmente rilevante'.

            Mar-

            (RADIOCOR) 11-02-26 10:47:10 (0256) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.