AI: Aton lancia piattaforma per digitalizzare i documenti della Gdo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Oggi nei supermercati un documento su cinque e' ancora cartaceo, ma la grande distribuzione organizzata puo' essere rivoluzionata dall'AI che digitalizza e carica a sistema il contenuto delle bolle che oggi viene inserito a mano. Cosi' il processo fino alla "riconciliazione" di tutti i documenti legati alla merce puo' avvenire in tempo quasi reale (prima durava anche un mese e mezzo), abbattendo gli errori e i costi di manodopera. Con questo obiettivo il Gruppo Aton, player in Italia nei servizi e soluzioni per l'innovazione e trasformazione digitale delle imprese con headquarter nel Trevigiano, ha lanciato nei giorni scorsi la piattaforma applicativa '.one Retail' (la piattaforma applicativa cloud per la gestione dei punti vendita diretti e affiliati) in collaborazione con Teksmar, azienda umbra specializzata nella digitalizzazione delle catene retail, entrata a far parte del Gruppo a inizio anno. La piattaforma software copre l'intera filiera della distribuzione alimentare e di diverse categorie merceologiche come beauty & house holding, abbigliamento, casalinghi, brico, articoli sportivi e altri. L'annuncio della nuova soluzione in anticipo rispetto al 22 maggio in cui avverra' la presentazione ufficiale alla comunita' dei professionisti del retail. 'Abbiamo sviluppato una soluzione che utilizza l'AI per allineare la filiera della conciliazione amministrativa in pochi attimi', spiega il ceo di Aton, Giorgio De Nardi. 'Con l'apposita app e' possibile fotografare il documento cartaceo e inserirlo a sistema in pochi secondi. Si avvia cosi' l'iter di fatturazione senza intralci e senza errori, evitando discrepanze tra la bolla di spedizione, il reale contenuto scaricato e le varie fatture pro forma e finali che fornitore e acquirente si scambieranno. E' la prima volta che l'intelligenza artificiale viene applicata in questi ambiti'. 'Il nostro principale obiettivo e' quello di aiutare la Gdo a semplificare, rendere piu' efficienti i processi operativi e ridurre i costi di gestione', dichiara Firmano Proietti Righi, ceo di Teksmar. 'In questo modo, si riducono le attivita', i tempi e i costi relativi alla gestione amministrativa delle contestazioni sulle fatture'.

