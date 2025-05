AI: Aton lancia piattaforma per digitalizzare i documenti della Gdo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Con questa nuova tecnologia abilitata dall'intelligenza artificiale, Aton mira a rivoluzionare quello che in gergo si chiama 'three-way match': il processo ordine, bolla, verifica merce consegnata, controllo fattura, pagamento. Sono passaggi che i consumatori ignorano, che avvengono nei magazzini e negli uffici amministrativi e che per le aziende della Gdo hanno costi enormi. Si tratta della cosiddetta 'riconciliazione', quel passaggio in cui tutti i documenti connessi alla merce - ordine, documento di trasporto, fattura - vengono verificati manualmente con un gigantesco, alienante e costosissimo consumo di tempo. Nel 20% dei casi, in media, questo processo e' ancora totalmente analogico, manuale.

Quando il camion arriva al punto vendita carico di merce, l'autista procede allo scarico e il personale incaricato verifica la corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato nel documento di trasporto, annotando a penna eventuali incongruenze o difetti riscontrati.

Successivamente, il documento viene inserito a mano nel sistema e viene inviato al centro amministrativo, che dovra' segnalare la non conformita', controllare la fattura emessa dal fornitore e verificare che corrisponda esattamente a quanto caricato in magazzino, correzioni comprese.

Azioni semplici, quando si tratta di pochi prodotti. Ma che diventano complicate se si devono gestire centinaia di negozi, migliaia di fornitori e decine di migliaia di prodotti diversi come capita ogni giorno nel settore della grande distribuzione organizzata. Ci sono interi uffici con gruppi di persone che devono scrivere i dati a penna e poi copiarli in file Excel e gestionali prima di concludere l'iter. Si stima che questi processi manuali possano portare ritardi fino ad un mese e mezzo nella fatturazione, con carichi di lavoro e rischi di errori elevati. Una soluzione, .one Retail, scalabile, accessibile via web da qualsiasi dispositivo, che non dipende da server locali, aggiornamenti manuali o strumenti disomogenei, disponibile anche nella versione app per l'utilizzo in mobilita', online e offline.

Sono gia' adottabili le prime funzioni per riconciliazione delle fatture, inserimento ordini di acquisto o vendita, ingresso merci e supporto agli utenti grazie alla possibilita' di acquisizione e gestione delle informazioni ricevute da immagini, file audio e messaggi testuali ricevuti da canali non strutturati come WhatsApp, e-mail, Excel o da documenti cartacei, senza vincoli di forma.

Ann

(RADIOCOR) 17-05-25 18:50:29 (0418) 5 NNNN