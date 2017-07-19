Agsm Aim: acquisiti due impianti solari nel piacentino per 15 MW

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 2 dic - Il Gruppo Agsm Aim, tramite la controllata Agsm Aim Power, ha perfezionato l'acquisizione di due impianti fotovoltaici a terra.

Situati nel comune di Sarmato in provincia di Piacenza, gli impianti fotovoltaici acquisiti da Agsm Aim Power sviluppano rispettivamente una potenza installata di 7,61 MW e di 7,41 MW. La produzione annua di energia elettrica pulita, stimata in circa 25.000 MWh, e' in grado di coprire il fabbisogno energetico di oltre 9.000 famiglie, abbattendo circa 6.000 tonnellate di CO2 equivalente all'anno. Grazie a questa operazione di M&A sale a 179 MW la capacita' da fonti rinnovabili gestita dal Gruppo, offrendo un efficace contributo al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale che, entro il 2030, punta a raggiungere il 70% di potenza installata da fonti rinnovabili, grazie a risorse allocate per 500 mln di euro. In quest'ottica nel luglio di quest'anno, era stata firmata l'acquisizione di altri 22 impianti fotovoltaici in Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Campania.

'Con questa nuova acquisizione si concretizza un passo importante nello sviluppo del nostro Piano Industriale - dichiara Federico Testa, presidente di Agsm Aim. - Rendere capillare la nostra presenza sull'intero territorio nazionale significa consolidare un asset strategico ma, in particolare, partecipare attivamente alla costruzione di un modello energetico sostenibile e accessibile a una platea sempre piu' estesa di persone'.

