Agroalimentare: Zoppas (Ice-Agenzia), export salito a 74 mld, anno prossimo decisivo

Scambi ortofrutticoli verso la Germania valgono 2 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Berlino, 5 feb - 'Nonostante le difficolta' legate ai dazi, l'export agroalimentare italiano e' cresciuto da 64 a 74 miliardi di euro'. Lo ha detto il presidente di Ice-Agenzia, Matteo Zoppas, nella prima serata di apertura di Fruilogistica, a Berlino. 'Solo l'export ortofrutticolo verso la Germania vale 2 miliardi', ha puntualizzato Zoppas, aggiungendo che la proclamazione della Cucina italiana patrimonio immateriale dell'umanita' si e' dimostrato un volano decisivo. Quanto al piano promosso dalla Farnesina 'Diplomazia della crescita', che punta a 700 miliardi di export al 2027, Zoppas ha detto che siamo gia' a quota 620 miliardi'.

