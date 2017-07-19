Dati
            Notizie Radiocor

            Agroalimentare: gli avvenimenti di VENERDI' 28 novembre

            EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: evento di presentazione della X edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Ore 17,00.

            Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste (videomessaggio). Presso Villa Madama.

            http://www.agrisole.ilsole24ore.com/ Red-.

            (RADIOCOR) 25-11-25 19:15:10 (0685)FOOD 5 NNNN

              


