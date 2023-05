Agritech: Lollobrigida, da Tiemmermanns ci aspettiamo rispetto per Europarlamento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 26 mag - Il giro di vite sui fitofarmaci previsto dalla direttiva Sur entro il 2030, imporrebbe all'Italia un taglio del 62% ed e' osteggiato dal mondo produttivo agricolo, che non intravede alternative a breve termine. Da qui la richiesta di un taglio meno tranchant e di un lasso di tempo piu' congruo per gestire la fase di transizione. Nell'ampio dibattito apertosi da anni intorno al tema di come conciliare i target ambientali imposti dalla Ue, con l'input di spingere la produzione agricola al massimo, le Tea sono indicate come unica exit strategy. Ma le dichiarazioni di Tiemmermans hanno creato allarme.

"Dobbiamo essere chiari", ha detto Lollobrigida. "Io credo che le elezioni europee del 2024 potranno portare maggiore chiarezza sugli indirizzi l'Europa vuole darsi".

