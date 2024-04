Agricoltura: ok Parlamento Ue revisione norme Pac per flessibilita' a favore agricoltori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 24 apr - Gli eurodeputati hanno dato il via libera alla revisione della politica agricola comune (Pac), che servira' a ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, con 425 voti favorevoli, 130 contrari e 33 astensioni. Si tratta delle modifiche del regolamento sui piani strategici e del regolamento 'orizzontale'. Il Consiglio Ue dovra' adottare il tutto in via formale. A partire dal 2024, gli agricoltori potranno applicare 'condizionalita'' ambientali riviste alle loro richieste di sostegno finanziario. La revisione della Pac modifica le regole relative a tre condizionalita' ambientali che gli agricoltori devono rispettare per beneficiare dei finanziamenti; fornisce inoltre maggiore flessibilita' ai paesi nel concedere esenzioni dalle norme se hanno difficolta' ad applicarle e se ci sono problemi causati da condizioni meteorologiche estreme.

Aps

