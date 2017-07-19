Agricoltura: Liguria, prorogato bando per prodotti di qualita' -2

Assecondate le richieste dei produttori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - La decisione e' stata presa per venire incontro agli operatori del settore.

In particolare, il 20 gennaio scorso il Consorzio di tutela del Basilico Genovese Dop e il Consorzio di Tutela dell'Olio Dop Riviera Ligure, hanno chiesto la proroga 'per coordinare e svolgere una progettazione coerente e armonica con gli orientamenti del Piano Promozionale regionale del 2026, in modo da sviluppare una partecipazione qualificata e della produzione'. Anche altri potenziali beneficiari, informa sempre la Regione, 'hanno segnalato, seppure per le vie brevi, l'esigenza di una ulteriore proroga dei termini di chiusura del bando, allo scopo di avere piu' tempo per perfezionare i progetti e raccogliere tutti i necessari documenti a corredo'.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-01-26 10:03:49 (0134)FOOD 5 NNNN