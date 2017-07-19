Agricoltura: Corte Ue, legittimo il divieto italiano a coltivazione mais Ogm

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 feb - La Corte di giustizia Ue ha stabilito oggi con una sentenza che il divieto italiano di coltivazione di mais transgenico (il Mon 810 prodotto dalla Monsanto) e' legittimo e non necessita di motivazioni particolari. La sentenza si riferisce al ricorso di Giorgio Fidenato, agricoltore italiano pioniere della battaglia a favore della coltivazione di mais Ogm, piu' volte piantato e distrutto in Friuli. I giudici di Lussemburgo hanno confermato la legittimita' del divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato in Italia, ricordando che gli Stati possono vietare senza motivazione la coltivazione di Ogm, nell'ambito della procedura prevista dal diritto comunitario, a condizione che il titolare dell'autorizzazione non si opponga.

