Agribusiness: Africapitalismo al centro del Consiglio dei Governatori Ifad

Relatore Tony Elumelu, fondatore Tony Elumelu Foundation (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 feb - Deve essere il settore privato africano, guidato dagli imprenditori locali, a trainare la trasformazione economica e sociale del continente, superando la storica dipendenza dagli aiuti internazionali. L'Africapitalismo e' stato al centro della 49esima sessione del Consiglio dei Governatori, massimo organo decisionale dell'Ifad, che riunisce annualmente a Roma tutti gli Stati Membri per definire l'orientamento generale e le priorita' dell'organizzazione. 'I giovani imprenditori portano energia, competenze digitali e creativita'. L'Ifad puo' contribuire a trasformare questi punti di forza in realta' imprenditoriali solide', ha affermato Alvaro Lario, presidente Ifad. 'Non puo' esserci crescita senza sicurezza alimentare', ha dichiarato Tony Elumelu, relatore ospite, presidente di Heirs Holdings, fondatore della Tony Elumelu Foundation, imprenditore, investitore e filantropo africano.

sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-02-26 19:38:45 (0770)FOOD 5 NNNN