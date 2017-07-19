Aeroporto Palermo: Gesap, al via stagione estiva con 105 mete e 10 nuove rotte

Battisti: scalo sempre piu' internazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Sono 105 le destinazioni che collegheranno 28 paesi con l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo nella stagione estiva che parte da domani 27 marzo: 25 rotte nazionali, 78 internazionali e 2 intercontinentali con 37 compagnie aeree.

Ci sono 10 nuove destinazioni (a partire da questa estate) e 3 nuove compagnie: Jet2, Wizz Air e Km Malta Airlines. Lo comunica una nota di Gesap, il gestore dello scalo siciliano, informando che i numeri rappresentano un incremento del 12% dei voli totali (47.914), del 26% di quelli internazionali (19.485) e 5,8% di quelli domestici (28.429). 'L'aeroporto di Palermo non e' piu' soltanto un punto di transito, ma una vera piattaforma strategica per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia - commenta l'Ad di Gesap Gianfranco Battisti -. Stiamo costruendo un hub sempre piu' competitivo a livello europeo, con una forte vocazione internazionale e una crescita equilibrata tra traffico domestico e globale. Il nostro obiettivo e' superare nel 2026 la soglia dei 10 milioni di passeggeri'.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-03-26 15:35:28 (0528)INF 5 NNNN