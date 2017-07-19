Aeroporti: Sac, a Pasqua oltre 300mila passeggeri a Catania e Comiso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Pasqua in crescita per il traffico aereo in Sicilia orientale. Secondo le stime di Sac, societa' di gestione degli scali di Catania e Comiso, nella settimana 1-7 aprile sono attesi oltre 300mila passeggeri e 1.846 movimenti aeromobili.

Nel dettaglio, l'aeroporto di Catania concentra la quota principale dei flussi con circa 296mila passeggeri previsti, in aumento dell'8,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, e 1.788 movimenti (+7,3%). In crescita sia il traffico domestico, stimato in 168mila viaggiatori (+7,9%), sia soprattutto quello internazionale, che raggiunge quota 128mila (+9,5%).

Sul fronte delle rotte, lo scalo etneo potra' contare su 61 collegamenti internazionali, con la Germania primo mercato per numero di movimenti, seguita da Polonia e Regno Unito, che insieme rappresentano il 37% del totale. Tra le destinazioni piu' servite figurano Malta, Londra Gatwick e Monaco di Baviera, mentre si segnala l'avvio del collegamento con Danzica e il rafforzamento dei voli su Tirana (+60%).

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(RADIOCOR) 21-03-26 11:00:00 (0145) 5 NNNN