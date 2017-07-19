Aeroporti: Sac, a Pasqua oltre 300mila passeggeri a Catania e Comiso -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Segnali di forte espansione arrivano anche dall'aeroporto di Comiso, che per la settimana di Pasqua (1-7 aprile) prevede oltre 6mila passeggeri, in crescita del 159% rispetto al 2025, e 58 movimenti aeromobili (+45%).

Lo scalo ibleo amplia anche l'offerta di collegamenti, con sei rotte nazionali operative (Roma Fiumicino, Milano Linate, Pisa, Bologna, Verona e Torino), raddoppiando di fatto il network rispetto allo scorso anno.

'I dati previsionali per il periodo pasquale confermano il ruolo sempre piu' centrale dell'aeroporto di Catania nei collegamenti nazionali e internazionali e testimoniano una domanda di mobilita' in crescita verso la Sicilia orientale', commentano Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e Ad di Sac. 'L'incremento dei passeggeri, in particolare sul traffico internazionale, e il rafforzamento delle connessioni - aggiungono - confermano l'efficacia del lavoro svolto per ampliare l'offerta di collegamenti e migliorare la connettivita' del territorio. Parallelamente, la crescita dei volumi registrata nello scalo di Comiso rappresenta un ulteriore segnale positivo per tutto il sistema aeroportuale e per il territorio'.

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(RADIOCOR) 21-03-26 11:01:20 (0161) 5 NNNN