Adriatronics: Mimit, raggiunto accordo con Startech Ind. per rilancio sito Trieste

Urso, "ridata prospettiva solida" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - "Oggi scriviamo un'altra pagina di politica industriale che impattera' positivamente, come gia' accaduto per Wartsila, su questo territorio. Ridiamo una prospettiva produttiva e occupazionale solida al sito Adriatronics di Trieste e ai suoi 333 lavoratori, patrimonio aziendale e di competenze che non potevamo permetterci di disperdere. Abbiamo centrato l'obiettivo". Questo quanto dichiarato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al tavolo ex Flextronics al Mimit, in cui l'azienda specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti elettronici - rilevata dal fondo FairCap per conto della sua controllata Adriatronics - ha reso noto l'accordo di vendita per l'intera area industriale di Trieste alla newco Startech Industries.

Un importante annuncio che arriva all'esito del processo di reindustrializzazione sollecitato fin dallo scorso febbraio dal Mimit, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalle parti sociali, al fondo tedesco proprietario.

Nel dettaglio, spiega una nota Mimit, Startech Industries andra' a produrre nel sito triestino trasduttori ottici di terza generazione per i datacenter, prevedendo un piano di investimenti da 80 milioni di euro. Dal punto di vista occupazionale, l'azienda prevede l'assorbimento totale degli attuali 333 lavoratori, con la prospettiva, a pieno regime, di un incremento fino a 420 dipendenti.

com-vmg

(RADIOCOR) 10-09-25 14:33:10 (0382) 5 NNNN