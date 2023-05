Acquedotto Pugliese: presentato il Piano d'Ambito per gestione acque Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - Per l'Acquedotto Pugliese (AQP) sono in arrivo ingenti investimenti: per un ammontare di circa 7 miliardi fino al 2045, finanziati per il 40% con i proventi della tariffa e per la restante parte con i fondi della programmazione comunitaria. Gli investimenti sono stati presentati oggi presso la sede della Presidenza della Regione Puglia dal presidente, Michele Emiliano, dal vice presidente Raffaele Piemontese, assessore con delega alle Risorse idriche, dal presidente dell'Autorita' Idrica Pugliese, Antonio Matarrelli, e dal presidente di Acquedotto Pugliese Domenico Laforgia. Gli investimenti riguardano il campo della gestione integrata delle acque alla luce dell'approvazione del Piano d'Ambito. E' stata evidenziata la capacita' di AIP e di AQP, stazione appaltante, di intercettare e utilizzare tutti i finanziamenti pubblici a disposizione, in particolare Pnrr e React-Eu. Nel 2022, infatti, AQP ha registrato un record di investimenti che si attestano a 312,8 milioni di euro, in crescita di oltre il 41% rispetto al 2021. E sempre nel 2022 ha realizzato investimenti per una cifra pari a circa 80 euro per abitante (il doppio rispetto alla media di quanto fatto nel 2019 e nel 2020).

com-Dca

(RADIOCOR) 31-05-23 17:33:30 (0567)PA,INF 5 NNNN