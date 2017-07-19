Acciaierie Valbruna: Urso, in fase conclusione procedimento Golden Power

Urso entro fine anno metteremo punto fermo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 27 ott - Per quanto riguardo il futuro dello stabilimento di Bolzano di Acciaierie Valbruna, messo a gara dalla Provincia di Bolzano che e' provincia autonoma a seguito di accordi internazionali, abbiamo attivato ed e' attualmente in fase di conclusione un eventuale intervento del Golden Power. Siamo infatti convinti che l'acciaio e quello stabilimento nello specifico siano un patrimonio strategico del Paese". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante la presentazione della lista di Fratelli d'Italia alle Regionali del Veneto attualmente in corso a Padova. Il prossimo 4 novembre al Mimit e' previsto un nuovo incontro del tavolo di crisi per uno stabilimento la cui chiusura coinvolgerebbe oltre 500 dipendenti e avrebbe conseguenze anche sugli altri stabilimenti del gruppo Acciaierie Valbruna in Veneto e altrove. "Io credo - ha aggiunto Urso - che prima della fine dell'anno si possa mettere un punto fermo su di una questione che riteniamo, ripeto, strategica per il sistema industriale ed economico del Paese".

