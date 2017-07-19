Ac Milan: Coca-Cola come Official Soft Drink Partner del club in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ott - AC Milan e Coca-Cola hanno avviato una partnership esclusiva che vedra' il gruppo del beverage entrare tra i Regional Partner del club, con il brand Coca-Cola come Official Soft Drink Partner e Powerade in qualita' Official Sports Drink partner dei rossoneri in Italia. "La collaborazione rappresenta molto piu' di una sponsorizzazione sportiva: e' un incontro tra i linguaggi universali di calcio, musica e lifestyle", si legge in una nota. Gia' a partire da questa stagione, AC Milan e Coca-Cola porteranno a San Siro "una nuova energia", con la personalizzazione della zona DJ booth che ospitera' artisti nel pre-match unendo calcio e intrattenimento. L'accordo coinvolgera' la Prima Squadra maschile e la Prima Squadra femminile, con attivazioni dedicate alla fanbase rossonera (contenuti digitali esclusivi, attivazioni social, iniziative per la community ed esperienze lifestyle). La collaborazione "e' un passo importante che conferma il nostro sostegno al mondo sportivo che e' un motore di passione, condivisione e inclusione attraverso il gioco di squadra. Essere oggi al fianco della maglia rossonera ci offre una straordinaria opportunita' per creare connessioni con le famiglie e tutti gli appassionati", ha detto Paola Donelli, marketing director di Coca-Cola Italia.

