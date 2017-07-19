Abruzzo: ok giunta oltre 31 mln per dissesto idrogeologico, dighe e Tpl
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - La giunta regionale abruzzese ha approvato un importante pacchetto di interventi finanziati con le risorse del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027. Tra questi, oltre 31 milioni di euro saranno destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla manutenzione delle opere idriche e al rinnovamento tecnologico del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Nel dettaglio, gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico riguarderanno i seguenti Comuni: Pescosansonesco (PE), 1.873.000 euro; Trasacco (AQ), 2.500.000 euro; Roccacasale (AQ), 2.378.359,04 euro; Torre de' Passeri (PE), 1.150.000 euro; Alanno (PE), euro 3.570.000 euro; Archi (CH), 1.610.950,36 euro; Guardiagrele (CH), euro 2.400.000 euro; Torino di Sangro (CH), 1.335.657,60 euro; San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), 1.687.845,69 euro; Carpineto della Nora (PE), euro 1.634.004,52 euro; Torricella Sicura (TE), euro 1.850.000 euro; Picciano (PE), 1.620.000 euro; Scafa (PE), 721.630,84 euro.
