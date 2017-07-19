Abruzzo: al via 'Abruzzo Micro Prestiti' con 19 mln per giovani e donne -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Una delle principali novita' dell'avviso e' l'istituzione di un Albo degli Operatori Territoriali, soggetti pubblici o privati con competenze in finanza d'impresa che affiancheranno i beneficiari nella redazione del business plan, nell'analisi di fattibilita' e nella rendicontazione del progetto, garantendo un accompagnamento qualificato lungo tutte le fasi di avvio. 'Con questa misura - ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio - la Regione sostiene concretamente chi vuole fare impresa ma parte da una posizione di svantaggio, creando opportunita' reali di crescita economica e occupazionale per giovani e donne'.

