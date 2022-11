24 ORE Eventi: primo premio Best Event Awards con il Festival dell'Economia di Trento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 nov - E' 24 ORE Eventi ad essersi aggiudicata il primo premio per la categoria 'Festival' del Bea - Best Event Awards Italia 2022 con il Festival dell'Economia di Trento. Un riconoscimento prestigioso che certifica l'altissimo livello qualitativo della manifestazione che ha visto quest'anno, per la prima volta, il Gruppo 24 ORE, insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento.

Il riconoscimento, assegnato mercoledi' 23 novembre a Roma durante la Live Communication Week, in occasione della cerimonia di premiazione dei migliori eventi italiani, ha visto annoverare la manifestazione che si e' svolta a Trento dal 2 al 5 giugno 2022 tra le eccellenze creative italiane della live communication. 24 ORE EVENTI ha costruito un palinsesto che, raccogliendo l'importante testimone delle precedenti edizioni, e' stato capace di unire al percorso in continuita' con la tradizione accademica del Festival anche un progetto di innovazione che ha visto l'introduzione di nuovi format e nuove modalita' di comunicazione.

'Sono estremamente orgoglioso di questo premio, che riconosce il successo della nuova formula del Festival dell'Economia di Trento che integra il mondo dell'accademia con quello dell'economia reale, quell'economia dei territori che rappresenta la forza vera del paese Italia', ha commentato Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore e delle testate del Gruppo e Presidente del Comitato Scientifico del Festival dell'Economia di Trento. 'Ringrazio le redazioni del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radiocor e di Radio 24 - ha aggiunto Tamburini - che hanno contribuito in maniera determinante, insieme ai media partner Financial Times, Sky Tg 24 e El Economista, a comunicare la manifestazione amplificandone i contenuti ai rispettivi target e alle rispettive platee nazionali ed internazionali'.

'Il successo del Festival e' testimoniato dalla straordinaria presenza di pubblico nei quattro giorni della manifestazione, che ha apprezzato la ricchezza e l'articolazione degli appuntamenti proposti: 230 eventi in 24 location ed oltre 600 relatori tra Festival, 'Fuori Festival', 'Economie dei Territori', 'Incontri con l'autore' e le dirette-evento di Radio 24. Sono numeri che rappresentano il grande sforzo organizzativo che ha richiesto la macchina del Festival e che ha investito sia gli aspetti pratici -dalla logistica, alla produzione, alla gestione economica- sia l'armonizzazione dei contenuti. Premi Nobel, Accademici e Opinion Leader internazionali, ma anche artisti del mondo della musica, del teatro, scrittori ed esponenti delle nuove professioni che, insieme agli stakeholders locali, hanno dato vita a un programma composito mobilitando tutte le risorse del nostro gruppo e dei partner che hanno aderito alla manifestazione' ha dichiarato Federico Silvestri, amministratore delegato di 24 ORE Eventi. 'Il riconoscimento ricevuto e' per noi - ha proseguito Silvestri - uno sprone a lavorare con ancora piu' impegno per l'edizione 2023, che si terra' dal 25 al 28 maggio, per la quale puntiamo a favorire un'ulteriore interazione con il pubblico dei giovani, non solo proseguendo nell'offerta di contenuti a loro dedicati ma anche ampliando le opportunita' per ascoltare il loro punto di vista e farli partecipare a questa manifestazione.' "E' la conferma - commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti - della qualita' di una proposta nella quale abbiamo fortemente creduto e che ha saputo unire al rigore scientifico del programma, presupposto per noi irrinunciabile, anche quelle novita' che hanno avvicinato ancora di piu' il pubblico ed in particolare i giovani".

Red-

(RADIOCOR) 24-11-22 18:16:04 (0485) 5 NNNN