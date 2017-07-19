21 Invest: Omega Pharma acquista Cieffe Derma, stima 40 mln fatturato in 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 set - Sotto la guida di 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, Omega Pharma ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Cieffe Derma, azienda specializzata in dermocosmetici e integratori alimentari, da Azimut Libera Impresa Sgr e dalla famiglia imprenditrice.

L'acquisizione di Cieffe, che si inserisce nel piu' ampio progetto di creazione di un polo italiano d'eccellenza nel settore della nutraceutica, permette al gruppo Omega di entrare in dermatologia e di rafforzare la copertura sul territorio nazionale, tramite l'integrazione di una forza vendita formata da 40 informatori scientifici. Grazie all'ingresso di Cieffe, Omega Pharma prevede di superare i 40 milioni di euro di fatturato nel 2025, con una rete di circa 200 informatori scientifici attivi capillarmente su tutto il territorio nazionale. Le vendite continueranno a concentrarsi prevalentemente sul canale farmacia, con un peso crescente dei canali digitali e dell'export. Il management punta poi a rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo, accelerare la digitalizzazione dei canali di vendita, favorire l'espansione nei mercati internazionali e sviluppare opportunita' di cross-selling tra le diverse aree terapeutiche presidiate. Salvatore Frontera, fondatore e attuale ceo di Cieffe, manterra' il proprio ruolo per garantire continuita' gestionale e operativa e reinvestira' parte dei proventi nel capitale della capogruppo, restando quindi a bordo del progetto.

Gli advisor per Omega Pharma sono PedersoliGattai, EY Advisory, Russo De Rosa e Associati, EY e Ethica Debt Advisory. Per Cieffe Derma, Gruppo Azimut e Salvatore Frontera, Fivers Studio Legale e Tributario.

