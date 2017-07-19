Wall Street: verso chiusura in calo (S&P -0,4%), domani i verbali Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - A poco piu' di due ore dalla fine della seduta Wall Street prosegue in calo. A pesare sono nuovamente i titoli tecnologici ed in particolare quelli legati all'intelligenza artificiale. Dopo aver trainato il mercato per tutto l'anno, gli investitori adesso temono le valutazioni elevate e l'indebitamento di alcune aziende. In vista delle ultime due sedute del 2025, tra i listini principale e' infatti proprio il Nasdaq a forte connotazione tecnologica a guidare i rialzi con oltre il 21% annuo, seguito dall'S&P con piu' del 17%. Chiude invece il Dow Jones con un +14% per il 2025, che e' anche la sua migliore performance annuale dal 2021. Sul fronte macro, oggi le compravendite di case negli Stati Uniti hanno fatto segnare il loro rialzo piu' sostanzioso in quasi 3 anni crescendo del 3,3% a novembre. Ma l'attenzione degli investitori e' gia' a domani quando verranno pubblicate le minute della Federal Reserve. La loro speranza e' di avere qualche indizio in piu' sul futuro della politica monetaria statunitense. I mercati danno per scontato che la Fed lascera' invariata i tassi il mese prossimo, ma c'e' incertezza su quello che la banca centrale potrebbe fare a marzo. Sul fronte azionario, Nvidia cede l'1,61% dopo aver guadagnato oltre il 5% la scorsa settimana. Male anche Palantir e Meta in calo rispettivamente dell'1,54% e lo 0,99%. Male anche alcuni titoli minerari dopo la fine del rally che nel corso dell'anno ha portato sia la quotazione dell'oro che dell'argento a toccare vette mai raggiunte prime. Freeport-McMoran cede il 2,54% mentre Newmont lascia sul terreno addirittura il 6,03%. Da segnalare il +13,48% di Praxis Precision Medicines dopo che la Food and Drug Administration ha concesso la designazione di terapia innovativa per un farmaco contro il tremore essenziale. In questo momento, il Dow Jones perde 216,18 punti (-0,44%), mentre l'S&P 500 arretra di 27,08 punti (-0,40%) ed il Nasdaq.

cede 130,11 punti (-0,55%).

