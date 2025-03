Wall Street: prosegue poco mossa, Trump Media +6% con accordo su Etf cripto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 25 mar - Prosegue poco mossa la seduta a Wall Street, dopo i decisi guadagni di ieri. I dazi restano al centro del dibattito: oggi, il Financial Times ha scritto che il presidente Donald Trump starebbe valutando un approccio in due fasi per i nuovi dazi. I dazi e la minaccia di dazi, intanto, frenano la fiducia dei consumatori statunitensi, scesa ai minimi dal gennaio 2021, secondo l'indice del Conference Board; le aspettative a un anno, complice il timore dell'aumento dell'inflazione, sono scese addirittura ai minimi degli ultimi 12 anni.

Sull'azionario, il titolo di Trump Media e' in rialzo del 6%, dopo che la societa' ha annunciato un accordo con Crypto.com per il lancio di un serie di Etf e altri prodotti; il titolo resta in calo di oltre il 30% dall'inizio dell'anno, dopo il deciso aumento successivo alla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre. CrowdStrike Holdings e' in rialzo del 3,4%, dopo che BTIG ha alzato il suo rating, con il famoso blackout ai sistemi informatici di tutto il mondo di otto mesi fa ormai alle spalle. In questo momento, il Dow Jones scende di 84,63 punti (-0,20%), lo S&P 500 cede 5,18 punti (-0,09%), il Nasdaq guadagna 26,20 punti (+0,14%).

L'oro ha guadagnato 10,60 dollari, lo 0,35%, a 3.023,70 dollari all'oncia. Euro stabile a 1,0802 dollari. Bitcoin in calo dello 0,74% a 87.662 dollari.

AAA-Pca

