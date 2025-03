Wall Street: prosegue in calo (S&P -0,87%), vola Intel (+15%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 13 mar - Prosegue in calo la seduta a Wall Street, con gli investitori alle prese con gli ultimi dati sull'inflazione e la continua sfida al mondo del presidente statunitense Donald Trump. Gli ultimi dati sui prezzi alla produzione e i prezzi al consumo hanno mostrato un inatteso rallentamento dell'inflazione, a febbraio, ma sara' da valutare l'impatto dei dazi sull'andamento dei prezzi gia' di questo mese. Oggi, sul social Truth, Trump ha attaccato l'Unione europea, "una delle autorita' al mondo piu' ingiuste e ostili su tasse e dazi, formata con il solo scopo di approfittare degli Stati Uniti d'America", che "ha appena imposto un odioso dazio del 50% sul whisky. Se questa tariffa non sara' subito rimossa, Gli Stati Uniti imporranno a breve dazi del 200% su tutti i vini, gli champagne e i prodotti alcolici in arrivo dalla Francia e dagli altri Paesi dell'Unione europea. Sara' grandioso per le aziende statunitensi di vino e champagne". Poi, ha rincarato la dose: "Gli Stati Uniti non hanno liberi scambi commerciali, hanno scambi stupidi. Il mondo intero ci deruba". Sull'azionario, in evidenza il titolo di Intel, in rialzo di quasi il 15% e avviato verso la sua miglior seduta in cinque anni: gli investitori approvano la scelta di Lip-Bu Tan, uno dei manager piu' stimati del settore, come nuovo amministratore delegato. In questo momento, il Dow Jones perde 317,10 punti (-0,77%), lo S&P 500 cede 48,75 punti (-0,87%), il Nasdaq e' in calo di 237,26 punti (-1,34%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,98% a 67,02 dollari al barile.

