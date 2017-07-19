Wall Street: indici tutti in rosso (Dj+0,8%), si spegne entusiasmo sui dazi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 7 ago - Dopo il Dow Jones anche lo S&P vacilla a Wall Street, dopo il rally di inizio seduta. Dopo l'iniziale entusiasmo per l'entrata in vigore dei nuovi dazi imposti dal presidente Trump, gli investitori cominciano a valutare l'effetto in termini di inflazione e di scambi commerciali. Anche il presidente della Fed di Atlanta Bostic, non e' convinto che i dazi provocheranno solo un aumento una tantum dei prezzi e non un'inflazione prolungata e ha annunciato che sul fronte della politica monetaria, in futuro si vedra' una Fed sempre piu' divisa, mentre si attende la nomina di un nuovo governatore e Bessent ha annunciato che sta aiutando Trump nella ricerca del sostituto di Jerome Powell. Il Nasdaq ha provato a resistere con le Big Tech ottimiste sul fatto che Trump non le punira' con dazi se produrranno chip negli States, ma alla fine ha ceduto al pessimismo generale. Intanto in questo momento, il Dow Jones cede 371,50 punti (-0,84%), lo S&P 500 perde 23,24 punti (-0,37%), il Nasdaq e' in calo di 13,39 punti (-0,06%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,08% a 64,40 dollari al barile. Sul calo del Dow incidono le perdite di oltre il 3% per Caterpillar e Salesforce, mentre sullo S&P pesano i settori finanziari e della salute con perdite di.

oltre l'1%.

(RADIOCOR) 07-08-25 18:55:47 (0619) 5 NNNN