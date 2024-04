Wall Street: indici tutti in calo (S&P -0,3%), Trump Media crolla del 21%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 apr - Indici ora tutti in calo a Wall Street, con gli investitori cauti sui tassi d'interesse dopo gli ultimi dati Pce sull'inflazione e l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Il dato Pce 'core', ovvero escludendo i prezzi dei generi alimentari ed energetici, ha registrato un aumento del 2,8% a febbraio, un dato in linea con le attese. Il dato mensile e' aumentato dello 0,3% rispetto a gennaio.

L'inflazione Pce e' il dato maggiormente monitorato dalla Federal Reserve per le sue decisioni sui tassi d'interesse.

Il titolo del primo trimestre e' stato senza dubbio Nvidia, che ha guadagnato il 14,2% a marzo e l'82,5% nei primi tre mesi grazie alla spinta data dall'intelligenza artificiale; oggi, e' in ribasso dello 0,6%. Restando nel settore, il titolo di Micron Technology - in rialzo del 38% dall'inizio dell'anno alla chiusura di venerdi' - guadagna il 7,1% ed e' il migliore sullo S&P 500 dopo che Bank of America ha alzato il suo price target. Il titolo di Tesla, in rialzo nel premercato, e' in ribasso del 2%, dopo che la casa di auto elettriche ha aumentato i prezzi della Model Y negli Stati Uniti di mille dollari: ora, il modello base costa 44.990 dollari. Dall'inizio dell'anno, il titolo di Tesla perde quasi il 30%. Il titolo di Liberty Media perde l'1,1%, dopo aver annunciato l'acquisizione di Dorna Sports, titolare esclusivo dei diritti commerciali del Campionato del mondo MotoGP, che si aggiunge cosi' al Mondiale di Formula Uno. Il titolo di Trump Media perde il 21%, dopo che la societa' dell'ex presidente statunitense Donald Trump ha registrato una perdita netta di 58,2 milioni di dollari nel 2023. Il 2022, invece, era stato chiuso con un profitto netto di 50,5 milioni. I ricavi, invece, sono aumentati da 1,47 milioni a 4,1 milioni. In questo momento, il Dow Jones perde 262,99 punti (-0,66%), lo S&P 500 e' in ribasso di 16,52 punti (-0,31%), il Nasdaq e' in calo di 10,56 punti (-0,06%). Il petrolio Wti al Nymex e' in rialzo dell'1,35% a 84,29 dollari al barile.

