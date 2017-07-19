Wall Street: future in calo (S&P -0,26%), pesa outlook debole Walmart (-2,5%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 19 feb - L'outlook debole di Walmart e il calo del suo titolo del 2,5%, nel premercato, pesano sui future a Wall Street, insieme alle tensioni latenti tra Stati Uniti e Iran. Wall Street esce da una seduta positiva, sostenuta dai guadagni dei titoli tecnologici e dalla forza dei titoli finanziari ed energetici. "Un rimbalzo dei titoli a mega-cap, insieme a una pausa nella rotazione, non sarebbe sorprendente, nelle prossime settimane", ha affermato Angelo Kourkafas, senior global investment strategist di Edward Jones, alla Cnbc.

Walmart ha annunciato che le vendite del trimestre natalizio sono aumentate di quasi il 6% e che gli utili e i ricavi trimestrali hanno superato le aspettative di Wall Street, grazie ai progressi nell'e-commerce, nella pubblicita' e nel marketplace di terze parti che hanno dato impulso al business. Per l'intero anno fiscale in corso, Walmart - il piu' grande rivenditore al dettaglio al mondo - ha pero' dichiarato di prevedere un aumento delle vendite nette dal 3,5% al 4,5% e un utile per azione rettificato compreso tra 2,75 e 2,85 dollari, contro i 2,96 dollari delle attese. Tra gli altri titoli, Etsy guadagna il 21%, dopo che la societa' ha annunciato la cessione della piattaforma di rivendita Depop a eBay per 1,2 miliardi di dollari. In questo momento, i future sul Dow Jones cedono 129 punti (-0,26%), quelli sullo S&P 500 perdono 18 punti (-0,26%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 101,50 punti (-0,41%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,50% a 66,17 dollari al barile.

